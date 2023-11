Real Madrid : Ancelotti parle des blessures, de son avenir et peste contre le calendrier

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Pas inquiet pour l'avalanche de blessures

"Nous avons des blessures qui nous ont fait reculer mais nous avons une bonne équipe compétitive. J'ai confiance en chacun d'eux, j'espère que les joueurs blessés reviendront rapidement. Les joueurs sont prêts pour demain. Ces blessures nous affectent mais nous avons toujours surmonté ces situations. C'est l'occasion de montrer à quel point tous nos joueurs sont bons. Si Alaba remplacera Camavinga et Tchouameni au milieu ? Non. Nous avons beaucoup de profils, Dani Ceballos revient de blessure, et il est très important pour nous. Rodrygo va bien. Il s'est entraîné aujourd'hui. Son genou va bien, pas de douleur. Il jouera demain."

Pas content contre le calendrier

"Le calendrier est insupportable. Les gens qui élaborent ce calendrier devraient se rendre compte des problèmes. La solution serait de réduire les matches mais c'est impossible si la FIFA, l'UEFA et les Ligues ne trouvent pas d’accord."

"Xabi Alonso a le bon profil pour devenir un jour l'entraîneur du Real Madrid"

Il refuse d'évoquer son avenir

"Je suis fier d'être lié à la plus grande équipe internationale du monde, le Brésil, mais j'ai un contrat ici au Real Madrid et jusqu'à ce que ce soit terminé, je ne parlerai pas de mon avenir."

Il voit Xabi Alonso devenir entraîneur du Real

"Je pense que Xabi Alonso a le bon profil pour devenir un jour l'entraîneur du Real Madrid. Il est l'un des meilleurs pivots de tous les temps. Je l'aime beaucoup, j'aime la façon dont joue son équipe, je pense qu'il aura beaucoup de succès en tant qu'entraîneur. Je le remercie pour ses gentils mots à mon égard."

