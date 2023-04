Real Madrid : Ancelotti réagit à l'affaire Valverde et sème des indices sur son onze contre Chelsea

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le match aller face à Chelsea

"D'abord, penser qu'il s'agit d'un match de 180 minutes et essayer de bien jouer. Ce n'est pas un match décisif demain (mercredi) mais il faut bien le gérer. L'équipe est motivée et nous avons envie de revivre une soirée magique au Bernabeu."

L'affaire Valverde

"Je l'ai vu bien, motivé. Il s'est bien entraîné, je le connais très bien. Il a des qualités humaines extraordinaires. Je ne veux pas commenter ce qu'il s'est passé."

Lampard

"Je ne pense pas qu'il a mon expérience car j'ai 63 ans et lui 44 mais c'est un professionnel fantastique. Il sait très bien comment peut se passer ce type de matchs et comment préparer ses joueurs. Il fera une bonne fin de saison avec Chelsea."

Qui jouera latéral gauche ?

"David Alaba est très bien en tant que central. Il a été bon contre Valladolid et le Barça."

Le duo Benzema - Vinicius

"C'est un groupe que je ne vois qu'à Valdebebas mais je les vois bien entre eux. Ils savent quand plaisanter et quand être sérieux. Parfois, ils s'amusent ensemble mais quand vient le moment d'être sérieux, vous n'avez pas à leur dire. Pour moi, la gestion de ce groupe est très facile. Si on gagne la Coupe du Roi, on aura gagné tous les titres possibles en deux ans avec ce groupe. Il y a des clubs qui ne l'ont jamais durant toute une vie."

Propos retranscrits par Real France.