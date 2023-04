Real Madrid : Ancelotti recadre Vinicius après Gérone

La défaite 4-2 du Real Madrid hier face à Gérone a laissé un goût amer aux Madrilènes, écartant définitivement leurs espoirs de titre. Buteur dans cette rencontre, Vinicius a cependant agacé son entraîneur Carlo Ancelotti en raison de son indiscipline sur le terrain.

En effet, le Brésilien a encore été averti durant cette rencontre, marquant son douzième carton jaune de la saison, soit quatre de plus que n’importe quel autre joueur du Real Madrid. Une situation irritante pour son entraîneur : « Il en a trop et je l’ai déjà dit plusieurs fois ».

Au-delà de cela, ce match a encore été malheureusement marqué par de nouvelles insultes racistes des supporters de Gérone envers l’attaquant brésilien. Un comportement déplorable, adopté par bien trop de stades en Espagne.

THE WHOLE GIRONA STADIUM SCREAMING “MONO” (monkey in Spanish).



This is what Vinicius has to deal with in every game.

pic.twitter.com/i3I4ijwoR4