Real Madrid : Ancelotti reste calme après le récital face au FC Barcelone

De la fatigue mais tout le monde est présent à part Mendy

"Mon humeur dépend de mon équipe. En ce moment, je vais bien. Au niveau personnel, je n'ai aucun problème. Après les matches, je suis parfois un peu fatigué et je n'ai pas la force de faire la fête. J'ai juste envie de me reposer. C'est pareil pour l'équipe. Il y a un peu de fatigue mais pas de problème. Tout le monde est disponible à part Mendy. Nous allons essayer d'aligner la meilleure équipe possible contre Villarreal pour continuer la bataille en Liga."

L'importance du 4-0

"J'ai dirigé 1.272 parties dans ma carrière. Demain, ce sera la 1.273e. La victoire au Camp Nou était très importante car elle nous a donné l'accès à la finale de la Coupe. Je la place toute en haut dans la catégorie des succès les plus importants de ma carrière."

Le critiques contre Gavi et Vinicius

"Il y a une forte rivalité et ce que je peux dire de Vinicois, c'est que c'est un footballeur qui est en train de marquer son époque. Tous les supporters espèrent qu'il va continuer ainsi."

Il veut encore y croire en Liga

"Pour moi, entraîner Barcelone est impossible en raison de mon parcours donc non, je n'échangerais pas ma place avec la sienne. J'ai beaucoup de respect pour le Barça et pour Xavi. Ici, les gens m'aiment beaucoup et je ne veux pas changer. J'ai beaucoup d'espoir car nous allons jouer la quatrième finale de notre saison. Nous sommes satisfaits. La vérité, c'est que nous avons un désavantage par rapport au Barça en Liga car il a bien joué le coup. Mais nous allons jouer cette compétition à fond malgré tout car elle nous permet de nous maintenir à un bon niveau. Et jusqu'à ce que les mathématiques nous condament, nous continuerons."