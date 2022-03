Real Madrid : Ancelotti revient sur l'exploit face au PSG, parle de Mbappé et Modric

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

La qualification contre le PSG

"Ça a été davantage que du sport, ça a touché les émotions, l'ambiance... Les supporters ont porté l'équipe et ça, au niveau émotionnel, ça a été très bon, très très fort. Au Bernabeu, il y a une atmosphère qui nous aide dans les matches importants. J'ai été très heureux de voir les Madridistes heureux. Non, je ne l'ai pas salué à la fin du match. J'ai salué Verratti parce que je l'ai entraîné quand j'étais au PSG, pareil avec Leonardo et d'autres personnes travaillant encore au sein du club."

La applaudissements pour Mbappé

"Moi aussi j'ai été applaudi quand je suis allé à Rome avec l'AC Milan. Ce n'était pas pour mes qualités, plutôt pour d'autres choses. Les supporters veulent voir des joueurs avec des qualités, bien sûr, mais qui sont également des exemples pour les autres."

Une équipe avec beaucoup de leaders

"J'ai la chance d'avoir un effectif où il n'y a pas un seul leader, et pas qu'au niveau des paroles, également dans l'exemple : Kroos, Modric, Marceloe... C'est une chance pour un entraîneur !"

Les fins de contrat de Modric, Bale, Marcelo...

"Il faut parler avec le club de ces cas-là mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune problème. Nous sommes à 100% d'accord sur ce qu'il doit se passer. Les décisions que le club prendra seront en adéquation avec les miennes."

