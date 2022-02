Real Madrid : Ancelotti s’agace et renforce les doutes sur Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Carlo Ancelotti se savait attendu sur le dossier Karim Benzema et a confirmé d'emblée qu’il serait bel et bien écarté pour la réception de Grenade demain lors de la 23e journée de Liga (21h). « Il ne sera pas dans le groupe pour le match de demain, il ne se sent pas à 100% », a soufflé le coach du Real Madrid qui a déploré son absence à l’entraînement du jour.

« Maintenant, nous avons besoin de réagir après notre défaite à Bilbao en Coupe du Roi, a-t-il insisté. Nous avons le devoir de jouer un gros match et de nous imposer. Les critiques sur mon management ? Je suis habitué à cela. Le coach du Real Madrid doit prendre des décisions fortes, il n’y a rien de nouveau. » Relancé sur sa décision de faire rentrer Vinicius Junior mercredi à San Mamès (0-1) alors qu’il revenait à peine du Brésil, l’entraîneur italien a mis les choses au clair.

« J’ai pris un petit risque, oui, mais je pensais qu’il apporterait quelque chose dans ce match. Mais il était fatigué. Je n’ai pas grand chose à dire sur le reste, a-t-il poursuivi un peu agacé. Sauf que je remercie mes détracteurs, ils me font réfléchir dès le réveil et avancer ! Il faut juste qu'ils sachent que la la rotation dans une équipe arrive quand le coach n'a pas confiance dans un joueur, que ce dernier est fatigué ou blessé. Rien d’autre. Si Hazard ne joue pas, ce n’est pas parce que j’ai quelque chose de personnel contre lui. C’est juste que je préfère les autres. »

