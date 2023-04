Real Madrid : Ancelotti s'emporte contre ses joueurs après Gérone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sans Karim Benzema, le Real Madrid a pris l'eau ce mardi à Gérone (4-2). Avec cette défaite, les Merengue s'éloignent encore un peu plus du titre de champion d'Espagne et pourraient pointer à 14 points du FC Barcelone à l'issue de la 31e journée de Liga si les Blaugrana s'imposent ce mercredi (22h) sur la pelouse du Rayo Vallecano.

"L'équipe n'a pas joué"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, n'a pas épargné ses joueurs. "Le match a été mauvais en défense et c’était la clé. Parce qu’avec le ballon, nous avons bien travaillé, surtout au début, mais nous n’avons pas été convaincants dans les duels, ils nous ont pris sur deux contre-attaques… et à partir de là, tout est devenu plus difficile. Nous avons essayé de revenir avec des individualités, pas en tant qu’équipe. Car aujourd’hui, l’équipe n’a pas joué."

Le technicien italien a également été invité à revenir sur ces déclarations où il avait dit qu'il n'y avait pas 11 points d'écart en ressenti entre le Barça et le Real Madrid. "C'est plus difficile à dire aujourd'hui mais ce match ne nous représente pas. On demande pardon et on doit regarder vers l'avant", a-t-il répondu.

Pour résumer En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n'a pas manqué de cartonner ses joueurs après la débâcle sur la pelouse de Gérone (4-2), dans le cadre de la 31e journée de Liga.

