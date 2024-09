Real Madrid : Ancelotti sait déjà comment associer Mbappé, Vinicius, Bellingham et Haaland

Comme révélé samedi par Marca, Erling Haaland et Manchester City négocient actuellement une prolongation de contrat. Mais le Norvégien tient à y faire figurer une clause de départ à un montant raisonnable, car son rêve est de jouer au Real Madrid. Et s'il parvient à ses fins, le quotidien sportif assure que Florentino Pérez tentera de le recruter l'été prochain pour former une équipe absolument hallucinante. Hallucinante pour tout le monde sauf pour Carlo Ancelotti, pour qui ça pourrait devenir un vrai casse-tête d'aligner autant de stars.

Un 4-4-2 au potentiel incroyable

Mais Bernabeu Digital assure que l'Italien a déjà trouvé comment aligner un onze équilibré. La première chose, c'est qu'il passera au 4-4-2. Avec Haaland et Kylian Mbappé en pointe. A gauche du milieu de terrain, l'incontournable Vinicius Jr. A droite, le couteau suisse Federico Valverde, qui a déjà occupé le couloir il y a deux ans (Ancelotti le faisait jouer faux ailier). Et au milieu, Jude Bellingham et Aurélie Tchouaméni. Dans les faits, le Français serait plutôt un troisième défenseur central et l'Anglais davantage un meneur de jeu. Ce serait incroyable...

Así encajaría Haaland en el Real Madrid de Vinicius y de Mbappé https://t.co/D1uSRCazLh — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 7, 2024