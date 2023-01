Real Madrid : Benzema sort du silence pour le Mondial et son avenir et esquive la question sur Le Graët

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La finale face au Barça

"Cela signifie beaucoup de choses. Un autre trophée, une autre fierté. À Madrid, on nous demande toujours de gagner et de montrer que nous sommes là pour ramener la coupe à Madrid. Dans notre tête, nous devons être prêts à gagner."

La Coupe du monde

"Ce qui s'est passé est terminé. La chose la plus importante est le match de demain. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Le reste appartient au passé. C'était compliqué mais c'est comme ça."

Que s’est-il passé ?

"Je suis ici pour parler du match de demain. Si vous me posez des questions sur l’équipe de France ou la Coupe du monde, je ne répondrai pas. Je suis ici pour parler de la finale, du match de demain."

Son avenir

"Je suis à Madrid et je profite de chaque entraînement et de chaque match. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais profiter de chaque instant à Madrid."

Les propos de Le Graët

"Je ne répondrai pas à ça."

La visite de Cristiano Ronaldo

"Cristiano est bien ici. Il était avec nous et j'espère qu'il marquera des buts et continuera à faire la différence. On n'a pas besoin de photos pour savoir qu'on est amis. Ça c'est pour Instagram, Twitter... c'est un autre monde. Je n'ai pas eu le temps de dire bonjour et je ne l'ai pas vu. J'espère pouvoir le voir demain pour lui parler."

