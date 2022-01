Real Madrid : Ancelotti tance son équipe et lance un avertissement au PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Il y a une semaine, le Real Madrid baignait dans l'allégresse après sa victoire sur l'Athletic Bilbao (2-0) en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les journalistes ibériques se demandaient alors qui allait pouvoir arrêter cette équipe menée par ses glorieux vétérans que sont Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos. Et puis, sept jours, une difficile qualification en Coupe à Elche (2-1 a.p.) et un nul arraché ce dimanche à domicile contre... Elche (2-2) semble avoir jeté l'ombre du doute sur les Merengue. Ce qui a incité Carlo Ancelotti a prononcé un discours offensif après la partie, qui a pourtant vu ses troupes revenir de 0-2 à 2-2 en dix minutes.

« Le match était perdu, plié. Le fait de ne pas le perdre résume bien de quoi est capable cette équipe. Mais il faut encore apprendre. On encaisse deux buts évitables. On ne bascule pas bien dans le match, au-delà du réalisme des adversaires. On aurait pu être plus compacts. Il faut que l'on soit plus précis sur nos occasions. On ne peut pas se contenter de ce nul. Maintenant, il y a une période de repos, et on est toujours bien positionnés dans toutes les compétitions. On est là où on voulait être. Mais c'est maintenant que le plus important arrive, que les titres vont se jouer. »

Carlo Ancelotti a accordé 2 jours de repos aux joueurs



Les madrilènes reprendront l'entraînement mercredi à partir de 11h tandis que les joueurs sud-américains convoqués rejoindront leur sélection durant la trêve internationale. pic.twitter.com/MpXkPBEfpr — Madrid France (@Madrid_FRA) January 23, 2022