Real Madrid : Ancelotti tient enfin le remplaçant parfait de Benzema

Pendant les cinq premiers mois de l'année, Florentino Pérez a fait une cour assidue à Kylian Mbappé afin que le Parisien signe au Real Madrid. Et devienne à terme le remplaçant de Karim Benzema à la pointe de l'attaque merengue. Après que le champion du monde ait privilégié l'argent... pardon, le projet sportif... du PSG, le président de la Maison Blanche a lorgné d'autres pointures, mais sans plus de conviction. Et puis, Carlo Ancelotti a fini par convaincre son dirigeant qu'il avait déjà dans ses rangs le remplaçant naturel du probable Ballon d'Or 2022.

Que faire de lui quand Benzema sera revenu ?

L'entraîneur italien voulait parler de Rodrygo mais également d'Eden Hazard. Quand Benzema s'est blessé sur la pelouse du Celtic, c'est le Belge qui a pris sa place et qui a réalisé un petit festival (un but, une passe décisive lors de la victoire 3-0). Show qu'il n'a pas confirmé face à Majorque. Ca a alors été au tour du Brésilien de jouer. Et il n'a pas déçu. En sept matches cette saison, il en est à deux passes décisives et trois buts, dont le dernier, superbe, a ouvert la voie du succès dans le derby madrilène (2-1) au Metropolitano dimanche. Il est le troisième joueur ayant le plus d'impact sur les résultats de son équipe en Liga, derrière notamment Robert Lewandowski (Barça).

La réussite de l'ancien joueur de Santos conforte Ancelotti dans ses choix même si elle n'est pas sans lui poser un petit problème. En effet, que faire de Rodrygo quand Benzema sera opérationnel ? Le Français est intouchable dans l'axe, idem pour Vinicius Jr à gauche et Federico Valverde à droite. Malgré ses états de service impeccables, le Brésilien devra donc certainement cirer à nouveau le banc dans les prochaines semaines...

