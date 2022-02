Real Madrid : Ancelotti trouve Benzema comme excuse pour justifier l'élimination en Coupe du Roi

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid a été éliminé ce jeudi par l’Athletic Bilbao (1-0) en quart de finale de la Coupe du Roi. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, a regretté l'absence de Karim Benzema, qui se remet d'une blessure à la cuisse gauche.

"On n'avions pas de joueur de la qualité de Benzema"

"Nous avons joué sans avant-centre. On n'avions pas de joueur de la qualité de Karim Benzema, qui aide beaucoup en possession. Le plan n'a pas changé. On a essayé de sortir le ballon par derrière. Nous n'étions pas clairs comme lors des matchs précédents et cela nous a rendu la tâche difficile pour se créer des occasions nettes. Nous sommes touchés, car nous voulions gagner toutes les compétitions que nous jouions. Nous avons gagné la Supercoupe et nous avons deux autres compétitions où nous sommes bien placés. Je ne pense pas que cette défaite aura des conséquences. Cette défaite nous rend plus forts", a déploré Carlo Ancelotti devant la presse.