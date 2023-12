Real Madrid : Ancelotti esquive pour Mbappé et son avenir et donne des nouvelles de Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Betis

"C'est un match difficile, le Betis est bon à domicile, il est solide et bien organisé. L'objectif est de tirer le meilleur de nous-mêmes, gagner et poursuivre la bonne dynamique. Nous avons confiance."

Préfère-t-il une question sur Mbappé ou sur son avenir ?

"Tu t'es trompé des deux côtés. Je ne parle pas de mon futur, ni de celui du club."

A-t-il été contacté par l'Arabie saoudite ?

"Ils ne m'ont pas appelé. Je vis le moment présent qui est très beau. J'ai d'autres objectifs en tête, je n'ai jamais pensé à l'argent. J'ai grandi dans une famille où l'argent n'était pas important. J'ai de l'argent mais ce n'est pas le plus important. Je veux me sentir bien et c'est le cas ici. J'espère continuer à bien me sentir ici."

Le retour de Kepa et la concurrence avec Lunin

"Kepa est de retour. Il va bien. Nous avons deux gardiens de confiance et je vais en choisir un demain. Il y a de la concurrence car Andriy Lunin a été très bon mais c'est une décision que je prendrai demain (samedi). Les matchs de Lunin ont été très bons et je crois qu'il mérite qu'on tienne compte de ça. Rien n'a changé avec Kepa, nous avons confiance en lui. Lunin a démontré du caractère et de la personnalité. Il pourrait y avoir plus de rotations à l'avenir."

"Bellingham, ça va mieux chaque jour"

Bellingham

"Il a fait un travail individuel, il doit récupérer à la cheville. Quant à son épaule, il doit faire attention, il fait un travail spécifique. Il n'a pas eu de problème pour jouer et ça va mieux chaque jour."

Güler

"Il est dans la phase finale de sa récupération. La semaine qui vient, il commencera la partie plus intense. Il est très proche d'un retour au top. Je parle avec lui tous les jours, comme avec tous les blessés."

Les autres blessés

"Nous avons Aurélien Tchouaméni et Arda Güler qui sont proches de s'entraîner à nouveau avec le groupe. Pour Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, il faudra attendre 2024 mais je pense qu'ils seront prêts après les vacances."

Propos retranscrits par Real France.

