Real Madrid : après le Barça et avant Chelsea, Villarreal ramène les Merengue sur terre

Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Coincé entre deux sommets (Barcelone et Chelsea), ce match à domicile contre Villarreal (2-3) dans une Liga qu'il n'a plus aucune chance de gagner n'intéressait pas le Real Madrid. Preuve en est que Carlo Ancelotti avait laissé plusieurs héros du Camp Nou sur le banc au coup d'envoi (Modric, Kroos, Camavinga, Carvajal, Militao...). Cela s'est immédiatement ressenti. Les Merengue ont joué sur un rythme monocorde qui n'a jamais fait trembler le Sous-Marin Jaune. Les deux buts inscrits (Torres c.s.c. 16e, Vinicius Jr 48e) l'ont été sur des exploits personnels, deux chevauchées fantastiques d'Asensio et Vinicius Jr. Sinon, Benzema et Rodrygo ont été invisibles, Vinicius Jr maladroit et trop souvent plus préoccupé par la contestation des décisions arbitrales que le collectif.

Pas de plan B avec le banc

A l'arrivée, cette défaite à domicile qui pourrait offrir 15 points d'avance au Barça a souligné deux faits majeurs. Le premier, c'est que quand il ne joue pas à haute intensité, comme à Barcelone (4-0) mercredi en Coupe du Roi ou comme la plupart du temps en Champions League, ce Real Madrid est très prenable. Le second, c'est que son banc ne lui offre aucune alternative. Quand les titulaires ne sont pas là, le niveau baisse drastiquement. Si elle veut décrocher à nouveau la C1, la Maison Blanche va donc devoir croiser les doigts pour qu'un de ses cadres ne se blesse pas !