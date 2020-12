Real Madrid, ASSE : Karim Benzema fait débat jusqu’à Saint-Étienne

En sacrant Karim Benzema (33 ans) meilleur attaquant français de l’histoire, Zinédine Zidane a animé les repas de fin d’année et les discussions de comptoir en tout genre. L’Équipe, dans son édition du jour, a poursuivi le débat en donnant la parole à plusieurs grands buteurs tricolores. Parmi lesquels Hervé Revelli, qui a marqué du sceau de son talent l’histoire de l’ASSE.

« Je ne sais pas si Benzema est le plus grand attaquant français de l'histoire mais en tout cas, c'est un vrai attaquant, car il est complet. À la limite, un buteur est payé pour marquer. Après, il y a le ressenti de soi-même et du collectif. À l'époque, je faisais aussi marquer. Je marquais même autant que je délivrais de passes décisives. Mais on ne les comptait pas, a-t-il affirmé. Quand je regarde Benzema, il est également comme ça. Il est au top depuis des années. C'est cela qui en fait l'un des plus grands. »

Rocheteau place Benzema dans le Top 5

Si Revelli a placé l’attaquant du Real Madrid sur la marche la plus haute de son podium, Dominique Rocheteau l’a bouté du sien au profit de Just Fontaine, Jean-Pierre Papin et Thierry Henry. « Je place Benzema dans le top 5, au niveau de Bernard Lacombe. Pas numéro 1. Karim est un très grand attaquant, qui a réussi au Real. Là, il est au sommet de son art dans un très grand club, où c'est toujours plus facile de marquer, analyse-t-il. Au niveau de son palmarès avec le Real, il n'y a pas photo. Mais en équipe de France, il n'a pas eu une grande réussite (...) Jean-Pierre Papin est le seul attaquant français à avoir été sacré Ballon d'Or, en jouant dans un club français qui plus est. Il ne faut pas oublier Thierry Henry, non plus. Champion du monde et d'Europe, il est sans doute le meilleur attaquant français. Mais pas un avant-centre, un pur 9 comme l'était Hervé Revelli. »