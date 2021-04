Real Madrid : avenir du club, Mercato... Florentino Perez remet sa couronne en jeu

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Par le biais d'un très court communiqué envoyé ce matin, Florentino Perez a ouvert la voie à de nouvelles élections présidentielles au Real Madrid. En effet, le boss des Merengue a officiellement demandé à la commission électorale du club d'ouvrir une procédure de vote pour le président et le conseil d'administration.

Les élections aux urnes, c'est rare au Real !

Pour autant, cela ne signifie pas pour autant que Florentino Perez (74 ans) lâchera la barre du navire. Au contraire. Il s'agit simplement de la procédure de routine pour un club dirigé par des Socios et dont le président n'a pas carte blanche à vie. Toutefois, il est possible que l'homme d'affaires soit élu pour la quatrième fois d'affilée sans qu'aucun vote dans l'urne ne soit nécessaire.

En effet, faute de concurrent déclaré, Florentino Perez pourrait être automatiquement réélu pour un 6e mandat comme ce fut déjà le cas en 2017. Contrairement à leurs rivaux du FC Barcelone, qui se prononcent tous les quatre ans, les supporters-actionnaires du Real Madrid ne se sont plus rendus aux urnes depuis 2006 et l'élection de Ramon Calderon, lequel avait alors succédé à … Florentino Perez pour un intermède de trois ans et demi.