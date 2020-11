Real Madrid : Bale balance un scud à Zidane et aux socios depuis Tottenham

Gareth Bale et le Real Madrid, épisode 264. Le mariage de raison de l'été 2013 a rapidement viré au cauchemar et les deux parties s'entredéchirent depuis. L'attaquant gallois règle ses comptes dès qu'il en a la possibilité. Et justement, alors que la quinzaine internationale touche à sa fin, le joueur prêté à Tottenham s'est dit que c'était le bon moment pour envoyer un tacle…

“Ça fait du bien de me retrouver dans un endroit où on m'apprécie

“Ça fait du bien de jouer, de me retrouver dans un endroit où on m'apprécie. Je me sens aimé. Je suis en train de récupérer ma forme physique et rejouer est ce qui rend heureux tous les footballeurs. Il y a toutefois encore beaucoup de choses à venir et à améliorer, mais il faut du temps pour s'accoutumer au fait de rejouer régulièrement, le corps étant un peu plus rigide qu'en temps normal. Je suis sur la bonne voie même s'il va me falloir encore un peu de temps.”

Zinédine Zidane et les socios apprécieront les déclarations d'un joueur qui semble oublier qu'il est toujours sous contrat avec le Real Madrid. Et que, même si les Merengue ne veulent pas le revoir, n'a toujours pas été officiellement transféré à Tottenham…