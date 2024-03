Real Madrid : Bellingham connaît sa sanction après son dérapage

C'est confirmé, Jude Bellingham manquera les deux prochains matches du Real Madrid en Liga. La commission de discipline espagnole a décidé d'infliger cette sanction au milieu de terrain anglais après ses insultes à l'encontre de l'arbitre de la partie à Valence (2-2) samedi. Celui-ci avait sifflé la fin du match alors que Bellingham était sur le point d'inscrire un troisième but. Fou de rage, l'ancien de Dortmund s'était précipité vers lui en lui disant en anglais : "C'est un putain de but ! Le ballon était en jeu, c'est quoi cette connerie ?!?".

L'Anglais s'en tire plutôt bien puisqu'il risquait jusqu'à trois matches de suspension. Il va manquer la réception du Celta Vigo dimanche et le déplacement à Pampelune le samedi suivant. Ce qui fait que sur les cinq derniers matches du Real Madrid en championnat, il n'en aura joué qu'un, puisqu'il avait passé quinze jours à l'infirmerie après une blessure à une cheville contractée contre Gérone (4-0)...

