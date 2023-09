Real Madrid : Bellingham fauché en plein vol !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Jude Bellingham casse la baraque depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. L'ancien joueur de Dortmund compte déjà 5 buts sous le maillot merengue en 4 matches de Liga. Mais hier, avec sa sélection, le milieu a déchanté.

Remplacé à l'heure de jeu avec l'Angleterre

Contre l'Ukraine (1-1), Bellingham a livré un mauvais match. Gareth Southgate l'a remplacé à la 66e sur la pelouse de Wroclaw, en Pologne, par Marcus Rashford. Le prodige merengue est sorti avec sa tête des mauvais jours, sans avoir eu un réel impact sur le jeu. Un Bellingham comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps : aligné en relayeur, il a perdu 18 ballons et remporté seulement 57 % de duels...

Las portadas deportivas del 10 de septiembre de 2023 https://t.co/U1B3GlP1nD — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 10, 2023

Podcast Men's Up Life