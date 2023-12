Real Madrid : Bellingham consacré Golden Boy, devant un espoir catalan, un Parisien et un Lensois

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Auteur d'un début de saison tonitruant avec le Real Madrid, et déjà brillant la saison dernière avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain Jude Bellingham a remporté ce soir, à Turin, le Golden Boy Award. Récompensant ainsi le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe.

On retrouve au second rang, le joueur du Bayern Munich, Jamal Musiala, et au troisième, l'attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal. A noter que le joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery, qui s'est récemment blessé avec l'équipe de France, est classé 5ème et que le Lensois, Andy Diouf, occupe le 16e rang.

Podcast Men's Up Life