Real Madrid : Bellingham ne fait aucun effet à Penelope Cruz

Penelope Cruz n’est pas tombée sous le charme de Jude Bellingham. Pourtant, Jude Bellingham fait sensation en Espagne. Avec 15 buts et 2 passes décisives en 17 matchs, l’Anglais est au sommet de sa gloire dans la capitale espagnole.

Un journaliste de Sky Sport s’est entretenu avec l’actrice espagnole à propos du début de saison de Bellingham. Ce qu’il en ressort est étonnant: “Vous le croirez ou pas, elle ne savait vraiment rien de lui et n’avait rien à dire. Elle doit être la seule fan du Real qui n’est pas bouleversée par ce que fait le jeune M. Bellingham là-bas.”

Étonnant pour une fan du Real Madrid. Mais peut-être qu’entre deux tournages, elle n’a pas pu voir les exploits de l’ancien du BVB.

