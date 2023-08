Real Madrid : Bellingham, un poison pour le vestiaire ?

Pour le moment, tout est bien, tout est rose entre Jude Bellingham et le Real Madrid. Comme toujours au début d'une histoire. Mais à en croire les joueurs du Borussia Dortmund, ça ne devrait pas durer. Plusieurs d'entre eux ont fait des confidences aux médias allemands et il semblerait que le milieu anglais soit insupportable à gérer au quotidien. Il se prendrait pour une diva, insulterait ses partenaires et ferait preuve d'un grand égoïsme.

Ainsi, il y a deux ans, voyant qu'Erling Haaland était plus populaire que lui auprès des fans du BvB, Bellingham a décidé de laisser ses partenaires aller saluer les tribunes avant d'y aller à son tour. Et ainsi recevoir une ovation rien que pour lui. Autres problèmes : il aurait l'insulte facile à l'égard de ses coéquipiers et ne penserait qu'à lui. La saison passée, il était vice-capitaine du BvB. Des joueurs ont demandé à ce qu'il soit "retiré" du conseil des sages du coach, Edin Terzic. Mais les dirigeants s'y sont opposés car ils craignaient que des révélations ne fassent capoter son futur transfert. Mais maintenant qu'il est à Madrid, les langues peuvent se délier et ça fait mal !

