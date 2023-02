Real Madrid : Benzema dépasse Raul, les Merengue maintiennent le contact avec le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Ce soir, en match en retard de la 21e journée, le Real Madrid recevait l'adversaire idéal pour fêter son titre de champion du monde des clubs. Car non seulement Elche est bon dernier de Liga mais, en plus, il ne ferme pas le jeu. Et, logiquement, il s'est pris une raclée, bouclée dès la première période. Marco Asensio a ouvert le score dès la 8e minute sur un petit festival solo, Karim Benzema a inscrit un doublé sur pénalty (31e, 45e). Fort de son avantage de 3-0 à la pause, le Real s'est permis de gérer en seconde période, accentuant son avantage à la 80e par Luka Modric.

Pour Karim Benzema, ce match sans histoire restera dans les annales. En effet, il lui a permis de s'emparer de la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Maison Blanche en Liga. Il a rejoint Raul et ses 228 buts sur son premier pénalty avant de le dépasser sur le second. Désormais, il n'y a plus que Cristiano Ronaldo devant lui. Mais loin, très loin (311). C'est également le cas toutes compétitions confondues : CR7 est 1er (450), le Français 2e mais loin derrière (341).