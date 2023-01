Real Madrid : Benzema et Kroos offrent un succès important à Bilbao

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le Real Madrid n'abdique pas. Et reste à trois petits points seulement du FC Barcelone dans les hauteurs de la Liga. Dans l'obligation de vaincre, ce soir à Bilbao, sous peine d'être décroché, le club madrilène a répondu présent. En s'imposant 1-0 et en ne devant son salut qu'à son attaquant français, Karim Benzema.

A la 24e minute, d'une volée du pied droit parfaitement exécutée, KB9 donnait en effet l'avantage aux siens. Au retour des vestiaires, Benzema et les siens rataient le but du break en raison du manque de précision d'Asensio, qui croyait trop sa frappe devant Simon (66e). Ils devaient ensuite faire face à la réaction de l'Athletic Bilbao, plus agressif et enfin porté vers l'avant, qui loupait de peu l'égalisation par Nico Williams (69e) et se voyaient refuser un but inscrit par Inaki Williams (77e) pour un hors-jeu de Guruzeta.

En toute fin de rencontre, le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, sur une intelligente remise de Rodrygo, signait le but du 2-0 d'un frappe du pied droit et permettait aux Madrilènes d'empocher les trois points de la victoire. Les joueurs d'Ancelotti sont désormais à trois longueurs du Barça.