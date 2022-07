Real Madrid : Benzema fixe l'objectif de la saison

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Karim Benzema, qui a bénéficié de jours de vacances supplémentaires, a rejoint ce mercredi ses coéquipiers du Real Madrid à Los Angeles pour la tournée aux Etats-Unis. Pour son retour, l'attaquant français s'est exprimé au micro de Real Madrid TV où il a notamment été interrogé sur l'objectif de la saison.

Podcast Men's Up Life

"Chercher le plus de titres possible"

"Il faut prendre les choses étape par étape. Nous allons faire une bonne pré-saison et ensuite nous commencerons, comme toujours, à chercher le plus de titres possible, car c'est la chose la plus importante pour ce club", a répondu l'ancien Lyonnais. Il sera difficile pour la Casa Blanca de faire aussi bien ou mieux que la saison dernière puisque les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne.

🗣👉 @Benzema: "Vamos a hacer una buena pretemporada e ir a por el máximo de títulos".#RMInTheUSA pic.twitter.com/bF8kqY3q3l — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 20, 2022

Pour résumer Au micro de Real Madrid TV, Karim Benzema, qui a rejoint ce mercredi ses coéquipiers à Los Angeles pour la tournée aux Etats-Unis, a fixé l'objectif de la saison.

Fabien Chorlet

Rédacteur