Real Madrid : Benzema, la tactique, le racisme… Ancelotti avait des choses à dire avant Liverpool

Sur Benzema

« Karim va bien. Il jouera demain. Il est très enthousiaste à l’idée de retrouver la Ligue des Champions. Les souvenirs de la saison dernière sont encore frais, tout le monde a hâte de rejouer !"

Sur les absences

« Nous continuons avec la transition des jeunes joueurs et cela nous a été un peu imposé à cause des blessures. Je ne suis pas inquiet à ce sujet car nous avons de bons joueurs qui sont entrés. De plus, les joueurs qui ont remplacé Tchouameni et Kroos ont été très performants. Je suis convaincu qu'ils s'en sortiront bien demain. »

Sur sa tactique

« Je réfléchis et j'y réfléchirai jusqu'à demain. La question est d'avoir l'équipe la plus contrôlée derrière ou de mettre une équipe plus puissante devant. Je suis content que tu aies aussi le question. J'espère que je ne me trompe pas. »

Sur le racisme contre Vinicius

« Le racisme est un sujet très sérieux. Aucune loi ne peut changer le comportement d'une personne, vous ne pouvez le changer que par la culture ou le sentiment d'humanité. J'espère qu'ils font quelque chose contre le racisme. Vinicius le gère bien, cela n'affecte pas ses performances sur le terrain. »

Sur le danger principal de Liverpool

« Je ne veux pas dire Salah ou van Dijk... Je vais dire Liverpool en général. Ce qui inquiète le plus Madrid, c'est Liverpool, et ce qui inquiète le plus Liverpool, c'est Madrid. »