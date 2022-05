Real Madrid – Benzema : « Le Ballon d'Or, forcément c'est dans un coin de ma tête »

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Karim Benzema : « Ces Ligues des Champions ? Ce sont des choses fortes de la vie ! C'est toujours difficile de gagner des Ligue des Champions. Cette année encore plus. Voilà, on l'a fait ! On mérite notre victoire car on a joué que des grosses équipes : que ce soit Paris, Chelsea ou Manchester City et aujourd'hui Liverpool.

Ce n'est pas qu'une histoire de chance. Il n'y a aucune chance. La chance, on peut l'avoir une fois mais pas à chaque tour. On mérite notre victoire. On a fait des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Aujourd'hui, on est content d'avoir gagné.

Notre force, c'est de ne rien avoir lâché. On a un groupe où on est tous importants, des titulaires aux remplaçants qui ne jouent pas beaucoup et se donnent à fond. C'est la victoire d'un groupe où ceux qui rentrent sont performants.

A titre personnel, c'est toujours bien de faire gagner mon équipe, de marquer des buts, de finir meilleur buteur... C'est exceptionnel mais c'est encore plus important de gagner cette 5e Ligue des Champions. Le Ballon d'Or ? Forcément que c'est dans un coin de ma tête. J'ai terminé ma saison, maintenant je vais aller en sélection mais je pense qu'en club je ne peux pas faire mieux. En tout cas, moi je suis fier de ce que j'ai réussi... »

Sur Canal+ à l'issue de la 14e victoire en Ligue des Champions du Real Madrid, Karim Benzema s'est exprimé sur le parcours incroyable des Merengue mais également sur sa saison à titre personnel et la perspective réelle de soulever le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière.

Alexandre Corboz

Rédacteur