Real Madrid : Benzema revient sur sa polémique avec Vinicius Jr

Il y a un peu plus d'un an, une caméra située dans les travées du stade de Mönchengladbach avait surpris Karim Benzema en train d'expliquer à son coéquipier Ferland Mendy qu'il ne fallait pas faire de passe à Vinicius Jr car le Brésilien était trop personnel. Quatorze mois plus tard, les choses ont bien changé. Benzema et l'ancien du Flamengo forment un duo dévastateur qui porte le Real Madrid vers les sommets. Dans l'interview accordée à France Football pour son titre de joueur français de l'année 2021, le Lyonnais est revenu sur cet épisode et ses conséquences.

"Prenons l'exemple de Vinicius Jr. Nous n'allons retenir que le truc que j'ai dit, ceci, cela. Il faut lui poser la question. Aujourd'hui, il n'est plus le même joueur. Il fait ce qu'il devait faire depuis longtemps et tu ne peux rien lui dire. C'est un jeune joueur, très bon. Il faut juste lui parler. Je sais qu'il était capable de produire beaucoup plus. Donc, en deux-trois phrases sur le terrain, en deux ou trois mouvements, je lui ai montré des choses, surtout dans les vingt derniers mètres. Il doit prendre la décision lui-même, centrer pour la passe décisive, pas pour rien, ou tirer pour marquer. Il lève la tête, il regarde avant. Il a mis ça en marche. Aujourd'hui, voilà, c'est Vinicius Jr !"

D'ailleurs, à la question "Quel est le joueur qui vous impressionne actuellement ?", Karim Benzema a répondu Vinicius Jr, pas Kylian Mbappé...

