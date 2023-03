Real Madrid : Benzema s'entraîne à part à 2 jours du choc contre le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Après une saison 2021/22 idyllique, Karim Benzema rencontre beaucoup plus de difficultés depuis le début de l'actuel. Régulièrement blessé, le Ballon d'Or ne parvient pas à donner sa pleine mesure sur le long terme. Et quand il connaît un moment de joie, comme celui de marquer le but vainqueur contre Liverpool (1-0) mercredi, c'est immédiatement suivi d'une période de doute, sous la forme d'une absence à l'entraînement collectif alors que se profile un Clasico crucial au Camp Nou dimanche soir.

Marca explique en effet que le natif de Bron n'a pas participé à la séance collective des Merengue ce vendredi. C'était la première depuis la qualification pour les quarts de finale de la C1, Carlo Ancelotti leur ayant accordé un jour de repos. Tous les titulaires étaient sur le terrain pour des exercices de possession, de contrôle et de tactique, sauf leur capitaine, resté en intérieur pour faire du spécifique. Toutefois, Marca assure que la participation de Benzema au décisif Barça-Real de dimanche n'est pour le moment pas remise en cause.