Real Madrid : Benzema s'oppose à une décision d'Ancelotti

Ce jeudi, Marca a annoncé que l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aurait l'intention de laisser quelques cadres au repos dont Karim Benzema lors de la réception ce samedi de l’Espanyol Barcelone, pour le compte de la 35e journée de Liga.

Benzema ne veut pas être mis au repos avant Manchester City

Mais toujours selon le journal espagnol, Karim Benzema, tout comme les cadres de l'équipe madrilène que sont Thibaut Courtois, Toni Kroos et Luka Modric, s'opposerait à cette décision et voudrait être titulaire pour affronter l'Espanyol Barcelone et aller chercher le point qu'il reste aux Merengue pour remporter le 35e titre de champion d’Espagne de leur histoire. Reste désormais à savoir si Carlo Ancelotti cédera ou non à la demande de ses cadres.

Fabien Chorlet

Rédacteur