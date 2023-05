Real Madrid : Benzema, un nouveau record et une blessure sanglante

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Un de plus.Inscrit mercredi soir lors de la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano (2-1). Karim Benzema, fidèle à lui-même, a débloqué le compteur de sa formation et ouvert le score, inscrivant au passage un 30e but cette saison. Anodin ? Pas vraiment, non, puisque KB9 devient du même coup le plus vieux joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors d'une saison avec un club du Top 5 européen en compétition officielle, comme le précise le compte twitter Satsdefoot.

On notera également que Benzema a joué blessé. Car au terme de la rencontre, l'agent historique de l'attaquant, Karim Djaziri, révélait sur son compte twitter la nature du mal : une entaille au pied, l'obligeant à être recousu dans le vestiaire juste après la rencontre.