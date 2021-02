Real Madrid : blessures, futur... un proche d'Eden Hazard en dit plus

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Kepa Arrizabalaga s'est confié à l'émission El Partidazo de Cope sur la situation d'Eden Hazard au Real Madrid, lui qui avait côtoyé le Belge à Chelsea. « A cause des blessures, Eden n'a pas pu enchaîner. Mais je ne m'inquiète pas pour lui : il va réussir à Madrid » a expliqué le gardien espagnol.

Avec 10 blessures en un an et demi, le Basque estime donc que le Belge n'a pas encore été en mesure de retrouver son meilleur niveau, lui qui avait été acheté pour 100 M€ (plus des bonus) a l'été 2019. Et il se veut rassurant sur son état d'esprit. « Je parle de temps en temps avec Eden. Il va bien. Il est heureux. Il accomplit son rêve de porter le maillot du Real. Il voulait jouer là-bas et il y est. » Avec un rendement pour l'heure très insuffisant pour le joueur le plus cher de l'histoire du club merengue... Hazard (30 ans) a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 35 matches avec le Real, à ce jour.