Real Madrid : bonne nouvelle pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L’infirmerie du Real Madrid commence à se vider ! Selon As, Jude Bellingham (20 ans) ne ressent plus aucune douleur à la cheville et pourrait s’entraîner avec le groupe dès demain, à la veille du périlleux déplacement à Mestalla (21h).

Le staff du Real confiant pour Bellingham

Le quotidien madrilène ajoute que le milieu de terrain anglais passera des tests dans la journée. L’optimisme serait d’ores et déjà de mise du côté du staff du Real Madrid quand à sa présence à Valence.

🚨 Jude Bellingham ne ressent plus aucune douleur à la cheville.



Il passera des tests aujourd’hui et devrait, normalement, s’entraîner avec le groupe demain. @diarioas pic.twitter.com/jO7KDinW0k — France RMCF (@FranceRMCF) February 29, 2024

Podcast Men's Up Life