Real Madrid : bonne nouvelle pour Benzema

Après un coup reçu lors de la victoire le week-end dernier contre le Celta Vigo (2-0), Karim Benzema était absent du groupe du Real Madrid pour le match ce mardi face à Gérone, perdu par les Merengue (4-2).

Benzema de retour contre Almeria !

Mais bonne nouvelle pour la Casa Blanca, l'ancien Lyonnais devrait bien faire son retour pour la réception ce samedi (18h30) d'Almeria, si l'on en croit les informations du journaliste de DAZN, Sergio Quirante. C'est ce qu'avait annoncé l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match du déplacement à Gérone. "Il n'y a rien d'alarmant pour Benzema. Il se remet de son coup. Il jouera contra Almeria, puis contre la Real Sociedad. J'espère qu'il se sentira bien, parce qu'il est très important pour nous. Il a affiché un très bon niveau sur ses deux derniers matches, et je crois que l'on doit maintenir ce niveau en le faisant jouer, et non pas en le préservant. Quand il va bien, lui veut jouer, doit jouer. Et nous, on a besoin de lui."

✅ Benzema, OK para el sábado — Sergio Quirante (@SQuirante) April 27, 2023

Pour résumer Absent lors de la défaite ce mardi face à Gérone (4-2) en raison d'un coup reçu, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, devrait faire son retour pour la réception ce samedi (18h30) d'Almeria.

Fabien Chorlet

Rédacteur