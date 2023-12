Real Madrid : bonne nouvelle pour Tchouaméni, grosse annonce pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est une grande nouvelle qu'a faite Aurélien Tchouaméni à El Chiringuito ce mercredi : demain jeudi, il reprend l'entraînement collectif. Le milieu français s'est fracturé un métatarse lors du Clasico gagné à Montjuic (2-1) le 28 octobre et il était absent depuis. Il peut espérer faire son retour sur les terrains dimanche au Bernabeu contre Villarreal ou plus sûrement à Alavès jeudi prochain, pour le dernier match de l'année.

Bellingham tirera les pénaltys désormais

Le quotidien AS annonce pour sa part que, désormais, c'est Jude Bellingham qui tirera les pénaltys. Lors des dernières saisons, c'était Karim Benzema qui s'en chargeait. Mais depuis le départ du Ballon d'Or 2022 en Arabie Saoudite cet été, il n'y avait plus de préposé. Le Real Madrid en a obtenu trois cette saison, que se sont partagés Luka Modric, Rodrygo et Joselu... tous manqués ! Benzema demeure d'ailleurs le dernier Merengue à en avoir réussi un, c'était le 6 juin 2023 ! Désormais, c'est l'Anglais qui s'en chargera.

