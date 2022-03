Real Madrid : Butragueño met la pression sur Chelsea avant la Ligue des Champions

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Emilio Butragueño est une légende du Real Madrid. L’ancien attaquant espagnol est désormais le vice-président chargé des affaires sportives du club madrilène. Il était présent lors du tirage au sort de Ligue des Champions et a mis la pression sur Chelsea.

Pour RMC Sport, Butragueño a réagi au tirage au sort, mais également donné son favori pour cette Ligue des Champions : « On parle d’un quart de finale. Ils sont les champions en titre. Ils sont très forts. On a joué contre eux l’an dernier en demi-finale. Ça sera très dur, mais en même temps, nous sommes très contents d’être ici. Cette compétition est très importante pour nous et nos supporters et on voudra se qualifier. Tous les détails sont décisifs. Le retour au Santiago Bernabéu aidera sûrement. Eux, ils sont très forts, surtout devant leurs supporters, très compétitifs. Ils font partie des favoris pour cette année. »

💬 Emilio #Butragueño : "Chelsea est tenant du titre. On a joué la demi-finale l’an passé contre eux. Cela sera très très dur. J’espère que l’on sera en demi-finale. Cette compétition est importante pour nous et pour les supporters. Nous voulons nous qualifier." — Madrid France (@Madrid_FRA) March 18, 2022

Pour résumer Le Real Madrid affrontera Chelsea en quarts de finale de la Ligue des Champions. Après le tirage, Emilio Butragueño s’est exprimé sur la rencontre. L’ancien attaquant espagnol place Chelsea dans les favoris de la Ligue des champions.

Adam Duarte

Rédacteur