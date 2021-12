Real Madrid : Butragueno s'insurge contre l'UEFA et annonce la couleur au PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Florentino Pérez et le Real Madrid sont plus remontés que jamais contre l'UEFA après le feuilleton rocambolesque du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions organisé ce lundi à Nyon. Un tirage qu'il a fallu refaire après une erreur commise par ses organisateurs.

D'abord opposé à Benfica, le Real a hérité du PSG. Et forcément, la pilule a eu du mal à passer... A Valdebebas, Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real a eu ces mots : « Ce qui s'est passé est surprenant et lamentable. C'est difficile à comprendre. Il faut respecter les millions de fans qui attendaient ce tirage, les clubs qui y participaient. »

Et à la légende madrilène d'ajouter : « On affrontera le PSG en étant conscient de la valeur de notre adversaire, des joueurs qu'il a, mais avec la confiance que notre équipe fera deux grands matches. On espère être au tirage au sort des quarts de finale. On sait ce que représente cette compétition pour nous. »

