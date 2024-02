Real Madrid : Camavinga est prêt pour la NBA !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Eduardo Camavinga est maintenant bien installé au Real Madrid. Chez les Merengue, l'ancien rennais est devenu un véritable couteau suisse, lui qui joue tantôt au milieu, tantôt à gauche, et qui peut même dépanner en défense centrale.

Il n'est pas doué qu'avec ses pieds

Et manifestement, Camavinga pousse un peu plus loin sa polyvalence. El Chiringuito montre en effet une vidéo de lui en train de jouer au basket, et on peut le voir dribbler et enchaîner les paniers à 3 points avec une belle dextérité. "Il est prêt pour la NBA", s'amuse d'ailleurs le média.

😅 Ya no es broma…¡@Camavinga está para jugar en la NBA!



🏀🇫🇷 No se le da nada mal el baloncesto al francés, ¿verdad? pic.twitter.com/0fagWI4eRz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2024

