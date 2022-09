Real Madrid : Ancelotti a fixé un challenge à Valverde

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Mercredi, il a fallu deux buts en fin de rencontre, signés Federico Valverde et Marcos Ansensio, pour que le Real Madrid, toujours privé de Karim Benzema, vienne à bout d'une accrocheuse équipe du RB Leipzig (2-0). A l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a félicité ses buteurs et confié qu'il avait fixé un challenge à Valverde.

« Fede n'a mis qu'un but l'an dernier et ce n'est pas normal avec la frappe qu'il a, a glissé l'Italien. Je lui ai dit : « Ecoute, si tu n'es pas capable de mettre plus de 10 buts dans la saison, il faut que je range mes affaires et que je parte ». Et à lui d'ajouter : « Il a encore marqué du pied gauche. Je ne sais pas si cela signifie qu'il a pris confiance en ses qualités mais il en a beaucoup. Il est combatif, intelligent. »