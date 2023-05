Real Madrid : Carlo Ancelotti crie au scandale pour Vinicius, Courtois monte aussi au créneau

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Quand le Mister ne parle pas football, c'est qu'il y a un gros souci et qu'il faut s'inquiéter. Ce dimanche soir à la Mestalla, c'est un Carlo Ancelotti remonté et avec l'air grave qui a pris la parole au micro du diffuseur.

« Vous voulez parler de football ou d'autre chose ? Je ne veux pas parler de football, je veux parler de ce qui s'est passé ici, je pense que c'est plus important qu'une défaite », a-t-il lancé, assurant être très calme mais ne plus vouloir supporter l'indéfendable : « Le stade crie 'singe' à un joueur et l'entraîneur pense à le changer à cause de cela. Cela ne peut pas arriver ».