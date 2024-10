Real Madrid : Carlo Ancelotti diviserait le vestiaire merengue !

Samedi, le FC Barcelone a écrasé le Clasico. Une victoire 4-0 à Santiago Bernabeu qui pourrait laisser des traces. Selon Relevo, Carlo Ancelotti n'est pas menacé mais il aurait perdu du crédit en interne.

La gestion de Güler et Bellingham lui serait reprochée

S'il peut toujours compter sur le soutien de Florentino Pérez, l'Italien n'aurait plus l'adhésion totale de son vestiaire. Et plusieurs griefs lui seraient reprochés au sein de la Casa, notamment le faible temps de jeu d'Arda Güler et le repositionnement de Jude Bellingham sur un côté, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé.

👀 La gestión del caso Bellingham enciende ya las alarmas



El futbolista del Real Madrid abandonó el estadio especialmente enfadado.



