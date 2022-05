Real Madrid : Ceferin et Pérez font la paix grâce à Benzema et sur le dos du PSG ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Hier soir, Florentino Pérez et Aleksander Ceferin ont dîné ensemble à Paris. Oh, bien sûr, si les présidents du Real Madrid et de l'UEFA avaient pu éviter ce moment, ils ne se seraient pas gênés. Mais voilà, le protocole de la finale de la Champions League impose aux patrons des deux clubs concernés de partager un repas avec celui de l'instance continentale et de convives triés sur le volet. L'émission espagnole El Chiringuito nous apprend que Pérez et Ceferin, devenus ennemis jurés depuis le projet avorté de Super League au printemps 2021, étaient côte à côte.

A priori, tout se serait très bien passé, Ceferin assurant à Pérez qu'il voyait Karim Benzema remporter le Ballon d'Or 2022. Un potentiel rapprochement entre les deux hommes ne serait pas une bonne nouvelle pour le PSG, le Real Madrid l'ayant très mauvaise concernant la prolongation de Kylian Mbappé. Lâché par les Merengue mais aussi le FC Barcelone et la Juventus, lui qui était très proche du président turinois, au moment de la Super League, Ceferin s'était alors rapproché de Nasser al-Khelaïfi et du PSG, tout en sachant qu'eux aussi avaient négocié une entrée dans la nouvelle compétition. Si le Slovène se dédicait à faire la paix avec ces clubs bien décidés à avoir la peau des Qataris, ce ne serait pas très bon pour le club de la capitale...

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨



😮"Creo que BENZEMA GANARÁ el BALÓN de ORO"😮



💣La CONFESIÓN de CEFERIN a FLORENTINO, desvelada en #ChiringuitoChampions. pic.twitter.com/Lrw9sRyPhj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur