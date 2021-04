Real Madrid - Chelsea (1-1) : Giroud, Ronaldo… Benzema les a tous relégués dans l’ombre

Dès que le tirage au sort a décidé d’opposer le Real Madrid à Chelsea en demi-finales de la Champions League, il n’a été question que de ça : Karim Benzema allait croiser la route d’Olivier Giroud, qui l’a remplacé à la pointe de l’équipe de France depuis que le Lyonnais s’est brouillé avec Didier Deschamps. Dans une interview il y a quelques années, KB s’était comparé à une Ferrari et Giroud à un karting. Certains ont trouvé ça prétentieux, d’autres dur et d’autres enfin trouvaient ça juste. Après le match de ce soir, force est de constater que ce sont ces derniers qui avaient raison.

Il a plus marqué en C1 que CR7 depuis 2018 !

Si le Real Madrid est encore en vie dans cette demi-finale de C1, il le doit à son attaquant français. A la 29e minute, alors que Chelsea menait 1-0, Marcelo a centré depuis le côté gauche dans la surface de réparation. Raphaël Varane a remisé le ballon au point de pénalty, où Militao, à la lutte avec deux adversaires, n’a pu que le dévier. Positionné juste derrière lui, Benzema a eu le réflexe de contrôler le ballon et d’enchaîner avec une volée aérienne de toute beauté.

Il s’agissait de son 71e but en Champions League, soit le quatrième meilleur total de l’épreuve, à égalité avec Raul, derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski. Mais plus fort encore : depuis que leur duo a été séparé en 2018, Benzema a marqué plus de buts en Champions League (15) que Cristiano Ronaldo (14) ! Et Olivier Giroud ? L’ancien Montpelliérain, qui n’a pas la confiance de Tuchel, est resté scotché au banc. Il a ainsi pu assister aux premières loges au festival de la Ferrari.