Real Madrid - Chelsea : Lampard envoie un message aux Merengue

Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La semaine prochaine, c’est le retour de la Ligue des Champions ! Mercredi, le Real Madrid reçoit Chelsea en quart de finale aller de la compétition. Les hommes de Carlo Ancelotti vont affronter une équipe malade qui a encore perdu ce week-end face à Wolverhampton (1-0). Après la rencontre, Frank Lampard a promis à ses supporteurs que ce choc serait totalement différent.

« Si vous êtes inquiets, ne le soyez pas. Si vous êtes inquiets, ne venez pas. Les joueurs ne le seront pas. Chaque joueur de l'équipe, que ce soit Kovacic qui a gagné deux Ligues des champions et a joué deux demi-finales de Coupe du monde, ou Mudryk, qui vient de mettre les pieds ici, vient ici pour une seule raison : pour cette coupe, c'est presque une carotte », a d’abord commenté le coach des Blues face à la presse

« On a manqué d'agressivité aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas été à la hauteur sur certains deuxièmes ballons, certains duels et d'autres choses de ce genre. Mais on le sera face à Madrid. Je ne crains pas le dire : mercredi sera un match complètement différent. Nous avons quelques choses à récupérer », a confié la légende du football anglais. Le rendez-vous est pris !