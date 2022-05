Real Madrid : mercato, Liverpool, Haaland, Benzema, Ancelotti avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Haaland et le Mercato

"Je n'aime pas trop en parler. Haaland ? C'est un grand joueur et City un grand club, mais je vais rester avec mon équipe, celle qui me fait profiter d’une autre finale de la Ligue des champions. Rüdiger, Mbappé ? Après la finale, nous aurons le temps d'en parler. Pour l'instant, il faut bien finir la saison. Ce n’est pas bon de parler du mercato à venir, je ne veux pas le faire. Je veux parler du match de demain. Courtois, Vinicius, Benzema seront de retour.... C'est le jour pour parler de ça, pas pour parler de prétendues nouvelles recrues."

Liverpool dans les têtes ?

"Nous pensons exclusivement au match de demain contre Levante. Il est important de donner des minutes à ceux qui n'ont pas joué contre l'Atlético. Dimanche, il y aura un autre match. Nous ne nous préparons pas pour la finale, nous récupérons juste les joueurs qui ne sont pas prêts pour le moment et nous les voulons pour le 22 contre le Betis. Je connais très bien Liverpool, car presque chaque année nous nous affrontons deux fois. Avec Naples, puis l'année suivante, lors de matchs amicaux, Je pense qu'ils me connaissent aussi très bien. Personne ne pensait que nous pourrions atteindre la finale ! C'est la raison principale selon moi qui a éveillé tant d'excitation et de bonheur chez les fans."

La Liga

"Une Liga fantastique, méritée. Nous avons été plus réguliers et plus efficaces que les autres. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Nous avons bien commencé, ensuite il y a eu deux moments difficiles : Cornellà et Barcelone. Au-delà de ça, l'équipe a toujours été compétitive et combative. Personne ne peut dire que ce championnat n'a pas été mérité. Il n'y a pas de 'mais' dans cette Liga."

Propos retranscrits par le site Real-fr.

Pour résumer L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse à la veille de recevoir Levante dans le cadre de la 36e journée de Liga (21h30). L'occasion de donner des nouvelles de l'infirmerie merengue.

