Real Madrid : contrarié après Chelsea, Ancelotti fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid est né pour la Ligue des champions. Pour la onzième fois lors des treize dernières campagnes, le club espagnol s’est invité dans le dernier carré de la compétition en s’offrant Chelsea en quarts (2-0). Un doublé de Rodrygo hier à Stamford Bridge a suffi au bonheur de Carlo Ancelotti.

L'absence de Miliato inquiète Ancelotti

« Je suis très satisfait, c'était un match difficile comme tous les quarts de finale de Ligue des champions. On a bien géré l'aspect défensif, on était solides, et en seconde période, on s'est améliorés dans nos contre-attaques, a-t-il analysé en conférence de presse. On est très heureux de s'être qualifié pour les demi-finales. Je suis très heureux au Real et j'espère rester encore longtemps. Ce club a la chance d’avoir des jeunes joueurs qui ont de la qualité et de l’énergie. C’est quelque chose de spectaculaire et cela nous donne de la confiance pour le futur. »

Seule ombre au tableau du Real Madrid : la suspension d’Eder Militao, qui a reçu un carton jaune hier et sera absent lors de la prochaine demi-finale aller contre le vainqueur du choc entre le Bayern Munich et Manchester City. « Sans Militao, j’espère pouvoir récupérer Alaba », s’est lamenté Ancelotti, un brin contrarié par ce casse-tête à venir en défense.

Pour résumer Carlo Ancelotti s’inquiète de l’absence d’Eder Militao en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le défenseur central brésilien du Real Madrid a écopé d'un carton jaune mardi face à Chelsea (2-0) et sera suspendu !

Bastien Aubert

Rédacteur