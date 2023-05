Real Madrid : coup de théâtre pour l'avenir d'Ancelotti !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Après la lourde défaite de son équipe ce mercredi face à Manchester City (4-0), en demi-finale retour de la Ligue des Champions, synonyme d’élimination, Carlo Ancelotti a assuré qu'il serait toujours l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. "La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions. Personne ne doute de mon avenir. Le président a été très clair il y a 15 jours. J'ai parlé avec Florentino Perez et je veux rester. Cette défaite nous aidera à être les meilleurs l'année prochaine."

L'avenir d'Ancelotti est toujours aussi flou !

Mais d'après Fabrizio Romano, le technicien italien ne serait, en réalité, pas encore certain d'être conservé par le club merengue cet été. "Carlo Ancelotti pense qu'il va rester mais attendons que le Real Madrid lui parle dans les prochains jours/semaines et clarifie la situation", a confié le journaliste italien dans son podcast The Here We Go.

Pour résumer Alors que Carlo Ancelotti a assuré qu'il serait toujours l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, rien ne serait moins sûr, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano.

