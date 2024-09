Real Madrid : coup de théâtre pour la date du retour de Mbappé !

Lors de la victoire ce mardi du Real Madrid face à Alaves (3-2), Kylian Mbappé s'est blessé pour la première fois depuis son arrivée chez les Merengue. Victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, l'attaquant français devrait être éloigné des pelouses durant environ trois semaines.

Un retour plus tôt que prévu pour Mbappé ?

Trois jours après la blessure de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, AS a donné de ses nouvelles. D'après le quotidien madrilène, le nouveau numéro 9 de la Casa Blanca devrait revenir pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, le 19 octobre prochain, alors qu'un retour était dans un premier temps attendu pour le Clasico face au FC Barcelone, une semaine plus tard. Le capitaine des Bleus ne devrait donc manquer que les matchs contre l'Atlético Madrid et Villarreal en Liga, la rencontre de Ligue des Champions face au LOSC et le prochain rassemblement avec l'équipe de France.

😱 Sin Mbappé, el técnico tiene tres caminos



⁉️ Mantener el dibujo y apostar por Endrick o volver a la fórmula del curso pasado, con protagonismo para Modric



💥 ¿Tu que harías? ¿4-4-2 o 4-3-3?



▶️ https://t.co/8M3HVuyS0i pic.twitter.com/XJffzKvyry — Diario AS (@diarioas) September 26, 2024

