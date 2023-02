Real Madrid : coups durs pour Benzema et Militao

C'était il y a quelques jours, seulement. Peu de temps avant que le Real Madrid s'incline sur le terrain de Majorque (0-1) et laisse filer le FC Barcelone en tête de la Liga avec désormais huit points d'avance. Les Madrilènes avaient alors battu Valence, 2-0, tout en perdant deux de ses joueurs : Karim Benzema et Eder Militao.

Les deux hommes ne semblent pas partis pour réintégrer rapidement l'effectif de Carlo Ancelotti. En effet, et comme nous l'apprend le compte twitter MadridXtra, la demi-finale du Real en Coupe du monde des clubs au Maroc se fera sans eux. Et il semble peu probable que Benzema, comme Militao, puissent rejoindre le groupe en cas de finale à disputer.

🚨🎖| Benzema and Militao will not travel to Morocco for the CWC today. If they recover (unlikely) they'll join the team for the final. @miguelitocope