Real Madrid : Courtois cartonne les supporters de l'Osasuna pour avoir insulté Vinicius Jr

Hier soir, comme sur la plupart des terrains européens depuis une semaine, une minute de silence a été observée avant Osasuna Pampelune-Real Madrid en mémoire des victimes du tremblement de terrain ayant ravagé la Turquie et la Syrie. Sauf que pendant ces soixante secondes, une insulte a fusé à l'encontre de Vinicius Jr. Point de départ d'une nouvelle soirée difficile pour le Brésilien, provoqué de tous les côtés mais qui a su répondre par son talent avec un but et une passe décisive. Mais ces insultes répétées à l'encontre de son partenaire agacent Thibaut Courtois.

Après la partie, le gardien belge, qui faisait son retour à la compétition après sa blessure, a poussé un coup de gueule : « Il y a eu cette minute de silence et quelqu’un a traité Vinicius de "fils de…", c’est pitoyable. Ils scandaient "Vinicius, va te faire foutre", c’est malheureux. Il faut regarder ce que font ces gens, pas Vinicius. On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d’honneurs. C’est regrettable. Ce qu’il s’est passé pendant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie ».